Die Bühne, auf die Martin Sellner am Donnerstagabend steigt, steht in einem ehemaligen Autohaus am Rand der Kleinstadt Vetschau in Brandenburg. Hierhin hat der österreichische Rechtsextremist Sellner, die Führungsfigur der Identitären Bewegung, am Donnerstagabend geladen. Hier, neben Autobahn, Tankstellen und Feldern, will er über sein Konzept der „Remigration“ diskutieren, zuerst mit Journalisten, später vor Publikum.