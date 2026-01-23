Die Bühne, auf die Martin Sellner am Donnerstagabend steigt, steht in einem ehemaligen Autohaus am Rand der Kleinstadt Vetschau in Brandenburg. Hierhin hat der österreichische Rechtsextremist Sellner, die Führungsfigur der Identitären Bewegung, am Donnerstagabend geladen. Hier, neben Autobahn, Tankstellen und Feldern, will er über sein Konzept der „Remigration“ diskutieren, zuerst mit Journalisten, später vor Publikum.
AfD und Identitäre BewegungTreffen sich zwei Rechtsextremisten im Autohaus
Lesezeit: 3 Min.
In einer Kleinstadt in Brandenburg spricht die AfD-Politikerin Lena Kotré mit Martin Sellner über „Remigration“. Das provoziert – folgt aber wohl einem Plan.
Von Tim Frehler, Vetschau
AfD:Offenes Geheimnis
Das Land ist aufgewühlt nach dem Treffen in Potsdam. So deutlich wurde noch nie, worüber Teile der rechten Szene schon lang offen diskutiert: die millionenfache Abschiebung von Menschen aus Deutschland. Und die AfD? Tut so, als sei nichts gewesen.
Lesen Sie mehr zum Thema