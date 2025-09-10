Rechtsextremismus Terroranklage gegen „Sächsische Separatisten“ 10. September 2025, 15:45 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Polizisten bringen Anfang November 2024 die festgenommenen mutmaßlichen Rechtsextremisten zur Vernehmung am Bundesgerichtshof in Karlsruhe. (Foto: Rene Priebe/dpa)

Der Generalbundesanwalt klagt acht junge Rechtsextremisten an. Sie sollen geplant haben, mit Waffengewalt einen am Nationalsozialismus orientierten Staat zu errichten und Vertreter der bisherigen staatlichen Ordnung zu töten.

Von Iris Mayer, Leipzig

