Zehn Monate nach der Festnahme von acht Rechtsextremisten in Sachsen – darunter drei mit AfD-Bezug – hat die Bundesanwaltschaft am Mittwoch Anklage wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und der Vorbereitung eines „hochverräterischen Unternehmens“ erhoben.
RechtsextremismusTerroranklage gegen „Sächsische Separatisten“
Lesezeit: 2 Min.
Der Generalbundesanwalt klagt acht junge Rechtsextremisten an. Sie sollen geplant haben, mit Waffengewalt einen am Nationalsozialismus orientierten Staat zu errichten und Vertreter der bisherigen staatlichen Ordnung zu töten.
Von Iris Mayer, Leipzig
Rechtsextremismus:Mitten unter uns
Sie nannten sich „Sächsische Separatisten“, ihr Ziel: ein nationalsozialistisches Deutschland. Wie aus einer Clique von Gymnasiasten, Lehrlingen und Handwerkern im Speckgürtel von Leipzig mutmaßlich eine international vernetzte Terrorgruppe wurde.
Lesen Sie mehr zum Thema