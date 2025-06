Die Demonstrationen anlässlich des Christopher Street Days (CSD) sehen sich deutschlandweit zunehmend queerfeindlichen Attacken ausgesetzt. „Wir haben eine massive Zunahme von Online-Bedrohungen“, sagte Kai Bölle, Vorstandsmitglied des Vereins CSD Deutschland. Gruppen junger Rechtsextremisten riefen zunehmend zu Gegenaktionen auf, so Bölle: „Es hat eine neue Qualität bekommen.“ Wegen einer „abstrakten Gefährdungslage“ wurden zuletzt die Pläne für eine CSD-Parade in Regensburg verändert, die Strecke des alljährlichen Umzugs durch die Altstadt soll verkürzt werden, weil laut den Veranstaltern ein Drohschreiben einging. Bei einer CSD-Parade im ostfriesischen Emden kam es am Samstag zu tätlichen Angriffen auf Teilnehmer, der Staatsschutz ermittelt. Mitte Mai war der CSD in Gelsenkirchen kurz vor dem geplanten Start wegen einer abstrakten Bedrohungslage abgesagt worden.