Nach einem rechtsextremen Anschlag auf ein Privatfahrzeug des brandenburgischen Antisemitismusbeauftragten Andreas Büttner ermittelt der Staatsschutz. Unbekannte Täter hätten den Wagen am Donnerstagabend mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschädigt, teilte der Landtag am Freitag in Potsdam mit. Medienberichten zufolge soll es sich um Hakenkreuze handeln. Die Polizei bestätigte den Vorgang. Tatort sei sein Wohnort Templin in der Uckermark gewesen, sagte Büttner „Ich habe das gestern Abend mitbekommen, als ich aus dem Wahlkreisbüro rauskam, und anschließend angezeigt.“ Sein Wagen sei mit rechtsextremen Symbolen zerkratzt worden. Erst im Juni war der Linken-Abgeordnete im Landtag zum ersten Beauftragten des Landes für die Bekämpfung des Antisemitismus gewählt worden. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) verurteilte den Anschlag. „Dieser Angriff ist erschreckend und inakzeptabel“, erklärte sie.