In der Debatte über ein mögliches AfD-Verbotsverfahren drängen die Grünen auf ein gemeinsames Vorgehen von Bund und Ländern. Mehrere Spitzenpolitiker der Partei sprachen sich dafür aus, in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe Material dafür zu sammeln. Die Chance für die tatsächliche Einleitung eines solchen Verfahrens erscheint allerdings aktuell weiterhin nicht sehr groß. Zwar zeigt sich die SPD offen dafür, der Regierungspartner Union ist aber dagegen. So warnte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) erneut eindringlich vor dem Versuch, die AfD vom Bundesverfassungsgericht verbieten zu lassen.