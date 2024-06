Weil sie wiederholt geleugnet hatte, dass in Auschwitz massenhaft Menschen ermordet wurden, hat das Landgericht Hamburg am Mittwoch die 95-jährige Ursula Haverbeck wegen Volksverhetzung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt. „Sie haben vorsätzlich geleugnet“, sagte die Vorsitzende Richterin in dem Berufungsverfahren zu der Angeklagten. In der Gesamtfreiheitsstrafe enthalten ist laut Gericht ein Berliner Urteil von 2022 in einem anderen Prozess. Damals war Haverbeck zu einem Jahr Gefängnisstrafe verurteilt worden, trat die Haft aber bislang nicht an. Seit Jahren müssen sich immer wieder Strafgerichte mit Aussagen der notorischen Holocaust-Leugnerin befassen. 2004 wurde die in rechtsextremen Kreisen populäre Seniorin erstmals verurteilt. Sie erhielt eine Geldstrafe. Zuletzt ergingen Strafen ohne Bewährung. Haverbeck saß wegen Holocaust-Leugnung auch bereits mehr als zwei Jahre im Gefängnis.