Justiz und Polizei sind erneut gegen die rechtsextreme Kampfsportgruppierung "Knockout 51" vorgegangen. Am Donnerstag seien im Zuge von Ermittlungen gegen die Gruppe vier Objekte in Thüringen durchsucht worden, sagte eine Sprecherin des Generalbundesanwalts in Karlsruhe. Dabei habe es auch drei Festnahmen gegeben. Darunter soll auch ein prominenter Vertreter der Thüringer NPD sein, die sich in "Die Heimat" umbenannt hat. Vor dem Oberlandesgericht Jena läuft seit einigen Wochen ein großer Staatsschutzprozess gegen vier mutmaßliche Mitglieder der Neonazi-Gruppe.