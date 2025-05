An Schulen in mehreren Bundesländern sind Flugblätter der rechtsextremen Identitären Bewegung aufgetaucht. Sie versucht offenbar, so junge Leute auf Schulhöfen für ihre Ziele zu gewinnen. Das bayerische Kultusministerium berichtet von Schulen in München und Augsburg, an denen Flyer verteilt wurden, in Baden-Württemberg sind der Regierung zwei Fälle bekannt. Medien zufolge kursieren die Flyer auch an Schulen in Norddeutschland. Die Identitären sprechen mit dem Schreiben gezielt Schülerinnen und Schüler anSie tragen den Titel „Lehrer hassen diese Fragen“. Sie suggerieren, dass die Deutschen in der Minderheit seien, sexuelle Übergriffe werden thematisiert, die Zukunftsunsicherheit junger Leute, Rente, Inflation. „Remigration“ wird als Lösung der Probleme angepriesen. Die Identitären sind rechtsextrem und vertreten rassistische und islamfeindliche Positionen. Der Verfassungsschutz beobachtet sie.