Mitglieder einer Mitte Februar ausgehobenen mutmaßlichen rechtsextremen Terrorzelle haben nach einem Bericht der Wochenzeitung Die Zeit offenbar Anschläge auf die Grünen-Politiker Robert Habeck und Anton Hofreiter erwogen. Die Zeitung beruft sich auf Ermittlungen der Bundesanwaltschaft. Die Grünen-Bundestagsfraktion bestätigte, ihr Vorsitzender Hofreiter sei in der vergangenen Woche darüber informiert worden. Eine Parteisprecherin bestätigte das für Parteichef Habeck. Einer der Hauptverdächtigen der "Gruppe S." habe in einem Gespräch gesagt, die Zeiten von Bürgerwehren seien vorbei, man müsse in kleinen "Kommandos" handeln.