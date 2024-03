Auftritt in der Schweiz

Österreichischer Rechtsextremist Martin Sellner: Festnahme in der Schweiz (Archivbild).

Auf Einladung einer rechten Gruppierung kam der Österreicher für einen Vortrag in den Schweizer Kanton Aargau. Die Polizei nahm ihn fest.

Von Pascal Steiner und Charlotte Walser

Der prominente Rechtsextremist Martin Sellner kam am Samstag auf Einladung der rechten Gruppierung "Junge Tat" in die Schweiz. Die Kantonspolizei Zürich hatte im Vorfeld eine Einreisesperre für Sellner gefordert. Ob diese erteilt wurde, ist unklar. Sellner inszenierte den Grenzübertritt jedenfalls mit einem Video, das zeigt, wie er mit einem Schlauchboot auf dem Bodensee in die Schweiz einreist, während er über Flüchtlinge im Mittelmeer und die Schweizer Sicherheitsbehörden spottet. Ob das Video wirklich von Samstag ist, bleibt offen.