Die Junge Alternative (JA) als Jugendorganisation der AfD ist Geschichte, zumindest in der jetzigen Form. Der Verein beschloss bei einem Bundeskongress im thüringischen Apolda seine Auflösung zum 31. März. An dem Treffen nahmen nach Polizeiangaben etwa 250 JA-Mitglieder teil, es wurde von Protesten begleitet. Die Auflösung geht zurück auf einen Parteitagsbeschluss der AfD vor drei Wochen in Riesa. Dieser sieht vor, die bisher weitgehend eigenständige JA durch eine neue Organisation zu ersetzen, die eng an die AfD gebunden ist, möglicherweise unter dem Namen „Patriotische Jugend“. Ein Grund dafür ist das Risiko eines Vereinsverbots wegen Rechtsextremismus.