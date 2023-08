Das Europäische Parlament in Straßburg. Könnten rechte und rechtsradikale Parteien in Zukunft die gesamte europäische Politik dominieren?

Von Thomas Kirchner, Paris

Ein kalter Wind weht durch Europa. In vielen Ländern, nicht nur in Deutschland, hat der jüngste Aufmarsch rechter bis rechtsradikaler Parteien Angst ausgelöst in der politischen Mitte. Gerät hier etwas ins Rutschen?, fragen manche. Sind der Rechtsstaat und die liberale Demokratie in Gefahr? Könnten die Rechten in Zukunft etwa die gesamte europäische Politik dominieren und sie nach ihren Vorstellungen ummodeln?