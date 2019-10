Immer wieder rechte Gewalt in Deutschland

Rechtsextreme Anschläge geschehen in trauriger Regelmäßigkeit - der Angriff von Halle ist nur der neueste Fall. Ein Überblick.

Rechte verüben in Deutschland mit trauriger Regelmäßigkeit Gewalt. Die Bundesregierung spricht seit 1990 von mindestens 84 Toten durch Rechtsextreme - und ihre Zählung wird von Kritikern als viel zu streng und dadurch verharmlosend gewertet. Die Amadeo-Antonio-Stiftung, selbst benannt nach einem Todesopfer rechter Gewalt, kommt in ihrer Zählung auf 169 Tote seit der Wiedervereinigung. Und in dieser Statistik sind Gewaltverbrechen ohne Tote noch nicht einmal erfasst.

Nur wenige rechtsextreme Gewalttaten erregen so große Aufmerksamkeit wie der Angriff auf eine Synagoge in Halle oder die Mordserie des NSU - eine der tödlichsten Terrorgruppen in der Geschichte der Bundesrepublik. Aber immer wieder gelangen einzelne Fälle zu trauriger Berühmtheit. Einige Beispiele von vielen: