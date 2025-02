Von Raphael Geiger, Istanbul

Am Anfang dieser Woche bekommt der neue syrische Präsident eine Führung durch ein Forschungszentrum, man zeigt ihm, was mit künstlicher Intelligenz und Big Data so alles möglich ist. Ahmed al-Scharaa befindet sich auf dem ersten Stopp seiner ersten Auslandsreise, in Saudi-Arabien. Männer im weißen arabischen Gewand deuten auf Monitore, erzählen dem Gast von ihrer Vision. Das Königreich will 100 Milliarden Dollar in künstliche Intelligenz investieren, ein Vielfaches der ganzen syrischen Wirtschaftsleistung.