Besonders die Einnahme der Stadt Daraa ist für die Rebellen ein Erfolg. Vor Beginn des Bürgerkriegs vor 13 Jahren hatte die Stadt mehr als 100.000 Einwohner und gilt als Wiege des Aufstands. Als solche hat sie eine hohe symbolische Bedeutung. Es ist die Hauptstadt einer Provinz mit rund einer Million Einwohnern, die an Jordanien grenzt.

Die Blitzoffensive der islamistischen Rebellenallianz setzt Machthaber al-Assad immer stärker unter Druck. Nach dem Fall der Millionenstadt Aleppo steht nun eine entscheidende Schlacht um die strategisch wichtige Stadt Homs bevor. Syrische Regierungstruppen hätten sich aus der Millionenmetropole zurückgezogen, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die mit einem Netz aus Informanten das Kriegsgeschehen im Land verfolgt. Regierungstreue Milizen seien jedoch weiterhin in der drittgrößten Stadt Syriens stationiert. Bisher ist aber nicht bekannt, dass die Rebellen weiter auf die Stadt vorgerückt sind.

Die schnellen Vorstöße der islamistischen Gruppe Hayat Tahrir al-Sham (HTS) und der stellenweise Zusammenbruch der syrischen Armee beschäftigt auch die internationale Gemeinschaft. Im Nachbarland Israel ist man zunehmend besorgt die Fortschritte der Rebellen. Das Land ist schon jetzt an mehreren Fronten in kriegerische Konflikte verwickelt. Auf den annektierten Golanhöhen würden vorsorglich die Truppen verstärkt, teilte die Armee mit. Zusätzliche Soldaten und Luftstreitkräfte sollen dort entlang der faktischen Grenze zu Syrien stationiert werden. Israels Armee werde „keine Bedrohungen in der Nähe der israelischen Grenze tolerieren“, hieß es. Auf dem syrischen Teil der Golanhöhen hatten die Rebellen die Stadt Quneitra eingenommen.

Die israelische Zeitung Haaretz berichtete, Israel bereite sich auch auf die Möglichkeit eines Überraschungsangriffs aus der syrischen Grenzregion heraus vor. Die Golanhöhen, ein strategisch wichtiges Felsplateau, waren im Sechstagekrieg 1967 von Israel erobert und 1981 annektiert worden. Nach internationalem Recht gelten die Gebiete als von Israel besetztes Territorium Syriens.

In Teheran wird bereits spekuliert, ob Iran al-Assad fallen lässt

Die US-Regierung hat indes eine politische Lösung in dem Konflikt zwischen den Rebellen und den Regierungstruppen angemahnt. In einem Telefonat mit seinem türkischen Kollegen Hakan Fiden forderte US-Außenminister Antony Blinken nach Angaben seines Ministeriums, Zivilisten und Minderheiten in Syrien zu schützen.US-Staatsangehörige sollen einem Aufruf nach Syrien umgehend verlassen, solange sie noch mit Flügen kommerzieller Airlines aus Damaskus herauskommen. Die Sicherheitslage in Syrien bleibe volatil und unvorhersehbar, hieß es in einer Warnung auf der Webseite der US-Botschaft in Syrien, die ihren Betrieb vor Ort bereits seit 2012 ausgesetzt hat. Das Nachbarland Jordanien forderte seine Bürger laut Außenministerium ebenfalls zur möglichst schnellen Ausreise auf. Aus Sicherheitsgründen wurde am Freitag bereits einer von zwei Grenzübergängen nach Syrien geschlossen.

Die Verbündeten des Regimes von al-Assad – insbesondere Russland – unterstützen die syrische Armee weiter. Die russische Luftwaffe zerstörte nach eigenen Angaben gemeinsam mit syrischen Kampfflugzeugen in den Provinzen Idlib, Hama und Aleppo Stellungen und Munitionsdepots der Rebellen. Dutzende Einheiten Militärtechnik und 200 Terroristen seien „vernichtet“ worden, sagte ein Luftwaffenoffizier der russischen Nachrichtenagentur Interfax.

Ein Bericht, wonach Iran bereits seine Diplomaten aus Syrien abgezogen habe, wurde aus Teheran dementiert. Die Botschaft in Damaskus werde operativ bleiben und ihre Arbeit wie gewohnt fortsetzen, sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai. Die New York Times hatte berichtet, iranische Diplomaten und Militärberater hätten das Land bereits verlassen. Vergangene Woche hatte der Außenamtssprecher gesagt, Iran werde al-Assads Regierung bis zum Ende unterstützen zu wollen.

Ob das wirklich so ist, wird allerdings angezweifelt. In sozialen Medien wird spekuliert, dass Iran den syrischen Staatschef bereits aufgegeben habe. Der staatliche Nachrichtensender Irib, das Sprachrohr des iranischen Systems, bezeichnet seit Freitagabend die islamistischen Aufständischen in Syrien nicht mehr als „Terroristen“, sondern als „bewaffnete Widerstandsgruppen“. Beobachter sehen darin ein erstes Anzeichen, dass Iran den Sturz al-Assads bereits einkalkuliert habe und nun versuche, Kontakt zu den Aufständischen aufzunehmen.

Außenminister Abbas Araghtschi äußerte sich eher spirituell zu Al-Assads Schicksal. „Es ist jetzt alles in Gottes Händen“, so der iranische Chefdiplomat in einem Interview mit dem arabischen TV-Sender al Sharqiya.