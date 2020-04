Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat mit einer Gedenkminute an die Opfer der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl vor 34 Jahren erinnert. Er legte in der Sperrzone an einem Denkmal Blumen für die damaligen Katastrophenhelfer ab. "Die Tschernobyl-Katastrophe ist ohne Übertreibung ein Desaster von planetarem Maßstab", sagte Selenskyj am Sonntag. In der Sperrzone brennen seit fast drei Wochen Wälder und Grasflächen ab. Es sind die schwersten Brände seit Jahren. Nach der Explosion des Blocks vier im damals sowjetischen Atomkraftwerk Tschernobyl im April 1986 wurden radioaktiv verstrahlte Landstriche um die Atomruine gesperrt. Infolge der größten Katastrophe in der zivilen Nutzung der Kernkraft gab es Tausende Tote und Verletzte. Zehntausende Menschen wurden zwangsumgesiedelt.