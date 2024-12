Nachdem der südkoreanische Präsident kurzzeitig das Kriegsrecht ausgerufen hat, hat Südkoreas Opposition ihn zum sofortigen Rücktritt aufgefordert. Sollte Yoon Suk-yeol nicht von sich aus zurücktreten, werde man unverzüglich ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten einleiten, kündigte die Demokratische Partei am Mittwoch laut Medienberichten bei einer Dringlichkeitssitzung in der Nationalversammlung an. Die Ausrufung des Kriegsrechts, das er kurz später wieder zurücknahm, sei „ein klarer Verstoß gegen die Verfassung“ gewesen.