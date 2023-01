Brasilien : Bolsonaro-Anhänger stürmen Parlament

Tausende Unterstützer des rechtsextremen Ex-Staatschefs greifen in Brasilien Institutionen des Staates an. Sie erkennen den Wahlsieg von Bolsonaros Nachfolger Lula nicht an. Der nennt die Angreifer "Vandalen und Faschisten".