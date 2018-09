2. September 2018, 17:08 Uhr Reaktionen auf Chemnitz Grüne wollen AfD vom Verfassungsschutz beobachten lassen

Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke am Wochenende in Chemnitz.

Politiker mehrerer Parteien fordern nach dem gemeinsamen Aufmarsch von AfD und Pegida in Chemnitz, die rechtspopulistische Partei vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen.

Sowohl Grünen-Chefin Baerbock als auch SPD-Generalsekretär Klingbeil plädieren für ein solches Vorgehen. Innenminister Seehofer (CSU) äußert sich dagegen zurückhaltend.



Von Jan Bielicki und Robert Roßmann

Nach einer gemeinsamen Kundgebung der AfD und der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung in Chemnitz fordern Politiker der Grünen und der SPD, die rechtspopulistische Partei vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. "Man kann der AfD beim Radikalisieren zugucken", sagte die grüne Parteichefin Annalena Baerbock der Süddeutschen Zeitung. Die AfD habe sich "mit offensiv verfassungsfeindlichen Kräften bewusst und sichtbar auf offener Straße" zusammengeschlossen. Sie teile "daher die Einschätzung derjenigen Landesämter für Verfassungsschutz, die die Beobachtung für angezeigt halten", sagte Baerbock.

Zuvor hatten bereits Sozialdemokraten wie SPD-Vize Ralf Stegner oder Generalsekretär Lars Klingbeil ein konsequenteres Vorgehen gegen die AfD verlangt. Wenn AfD-Politiker und ihr Umfeld regelmäßig "NS-Verbrechen verharmlosen", dann sei eine rote Linie überschritten, sagte Klingbeil. Auch der Verfassungsschutz müsse diese Aktivitäten beobachten.

CDU-Bundesvize Thomas Strobl hatte schon am Freitag angedeutet, dass er eine solche Beobachtung der AfD für möglich hält. "Diese Partei entwickelt sich in Richtung Rechtsextremismus", sagte Strobl, der auch Innenminister in Baden-Württemberg ist: "Die Beteiligung der AfD an den Vorgängen in Chemnitz schafft neue Fakten. Ich bin ganz sicher, dass diese Fakten in die Lageeinschätzung einfließen werden." Volker Kauder, Chef der Unionsfraktion im Bundestag, verurteilte die AfD als Partei, "aus der heraus Beihilfe zum Rechtsradikalismus geleistet wird". Der Welt am Sonntag sagte er: "Die AfD will unseren Staat angreifen."

Am Rande der Demonstration gab es nach Polizeiangaben 18 Verletzte

Dagegen äußerte sich Innenminister Horst Seehofer (CSU) zurückhaltend zu einem Einsatz des Verfassungsschutzes gegen die AfD. "Derzeit liegen die Voraussetzungen für eine Beobachtung der Partei als Ganzes für mich nicht vor", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern hatten zuletzt im März gemeinsam erklärt, "derzeit" seien "keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte ersichtlich", die eine Beobachtung "der AfD als Partei" begründen würden.

Am Samstag waren nach Zählung der Polizei 8000 Demonstranten dem Aufruf von AfD und Pegida zu einem sogenannten Trauermarsch durch Chemnitz gefolgt. Dabei gingen führende AfD-Politiker in einer Reihe mit dem vorbestraften Pegida-Gründer Lutz Bachmann. Zuvor hatten etwa 3000 Menschen - unter ihnen Baerbock und andere führende Politiker von SPD, Grünen und Linken - unter dem Motto "Herz statt Hetze" dagegen protestiert, dass die Tötung eines Mannes in Chemnitz von Rechtsradikalen instrumentalisiert werde. Der 35-Jährige war vor einer Woche getötet worden, als Tatverdächtige sitzen zwei Asylbewerber aus Syrien und dem Irak in Untersuchungshaft.

Am Rande der Demonstrationen wurden laut Polizei 18 Menschen verletzt. Journalisten des MDR wurden tätlich angegriffen. Auch das WDR-Magazin Monitor meldete eine Attacke Rechtsradikaler auf ein Kamerateam.

Seiten 4 und 5