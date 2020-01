Razzien in mehreren Bundesländern gegen Verdächtige aus dem islamistischen Milieu

Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht: Razzien in mehreren Bundesländern.

Grund für die aktuell noch andauernden Durchsuchungen sei der Verdacht auf die Vorbereitung einer "schweren staatsgefährdenden Straftat", so die Generalstaatsanwaltschaft Berlin.

Wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat gibt es in mehreren Bundesländern Durchsuchungen. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Dienstagmorgen auf Twitter mit. Die Razzien finden demnach in Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen statt.

Z.Zt. werden aufgrund von Ermittlungen der GStA Berlin wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat Durchsuchungsbeschlüsse in Berlin, Brandenburg, NRW und Thüringen vollstreckt. Weitere Einzelheiten und PM nach Abschluss der Maßnahmen. — GenStA Berlin (@GStABerlin) 14. Januar 2020

Sie richteten sich gegen "tschetschenischstämmige Beschuldigte aus dem islamistischen Milieu", schrieb die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Morgen auf Twitter. Die Razzien dauern am Vormittag noch an.

Die heutigen Durchsuchungen dauern an und beziehen sich auf tschetschenischstämmige Beschuldigte aus dem islamistischen Milieu. — GenStA Berlin (@GStABerlin) January 14, 2020

Die Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus an der Grenze zu Georgien gilt seit Jahrzehnten als Konfliktregion. Nach langer Flucht vor Krieg und Terror leben heute ethnische Tschetschenen in aller Welt verstreut. Nach dem Zerfall der Sowjetunion verhinderte Moskau eine Abspaltung des Gebietes in zwei Kriegen mit Zehntausenden Toten. Terroristen trugen den Kampf immer wieder nach außen.