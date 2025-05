Die Bundespolizei hat im Zusammenhang mit Schleuserkriminalität 40 Objekte in mehreren Bundesländern durchsucht. Betroffen sind Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Berlin, Hamburg, Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Sachsen und Nordrhein-Westfalen, wie die zuständige Staatsanwaltschaft Flensburg und die Bundespolizei mitteilten. Drei Menschen wurden demnach festgenommen. Laut Bundespolizei lief etwa die Hälfte der Durchsuchungen in Schleswig-Holstein, hier gab es auch alle Festnahmen, darunter zwei in Nordfriesland und eine in Harrislee.