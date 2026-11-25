Eine rechtsextreme Terrorgruppe mit teils minderjährigen Mitgliedern soll aus Hass auf den Staat schwere Straftaten geplant haben – darunter einen Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Niedersachsen: Die Bundesanwaltschaft geht mit einer bundesweiten Razzia gegen mehrere Jugendliche vor. Es werden zehn Objekte durchsucht und drei Verdächtige festgenommen. Sie sind erst 14 bis 15 Jahre alt.

Seinen Ursprung hat die junge Terrorgruppe nach Einschätzung der Ermittler in der Internetgruppierung „Terror 18“. In der rechtsextremen Szene wird der Zahlencode 18 oft als Abkürzung für die Anfangsbuchstaben AH für Adolf Hitler verwendet. Laut Bundesanwaltschaft vereint die Mitglieder dieser Gruppe, die sich schnell radikalisiert habe, eine tiefe Ablehnung der politischen und demokratischen Verhältnisse in Deutschland.

Durchsuchungen in mehreren Bundesländern

Um den Staat zu bekämpfen und die Bevölkerung zu verunsichern, habe die Terrorgruppe der nun Festgenommenen das Ziel verfolgt, im Namen von „Terror 18“ schwerste Straftaten zu begehen. Insbesondere gehe es um Brandstiftung und Gewalttaten – bis hin zur Tötung von Ausländern und politischen Gegnern. Das Verfahren geht auf Erkenntnisse des Bundesamts für Verfassungsschutz zurück.

Die Bundesanwaltschaft wirft den Festgenommenen die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor. Die Jugendlichen wurden im brandenburgischen Landkreis Teltow-Fläming, dem niedersächsischen Landkreis Helmstedt und in Itzehoe in Schleswig-Holstein gefasst. Zeitgleich fanden auch bei vier weiteren Beschuldigten Durchsuchungen in München, Schwerin sowie in den Landkreisen Dahme-Spreewald, Wolfenbüttel und Görlitz statt.

Benzinkanister und Treibstoff für Brandanschlag

Im Fokus der Strafverfolger steht ein mutmaßlich geplanter Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim in Winsen (Luhe) im Oktober 2026. In dem Komplex waren zuletzt drei weitere Verdächtige festgenommen worden, die seitdem in Untersuchungshaft sitzen. Die Bundesanwaltschaft hat nun auch die Ermittlungen gegen diese Verdächtigen übernommen. Die Verfahren lagen zuvor bei den Staatsanwaltschaften in Flensburg, Lüneburg und Rostock.

Die Staatsanwaltschaft Flensburg hatte der Nachrichtenagentur dpa Anfang November auf Anfrage mitgeteilt, dass sie gegen einen 15-Jährigen aus dem Kreis Bad Segeberg ermittele. Dem Jugendlichen werde vorgeworfen, sich mit einem 19-Jährigen aus Niedersachsen verabredet zu haben, einen Brandanschlag auf die Flüchtlingsunterkunft zu begehen. Zur Vorbereitung habe er bereits einen Benzinkanister und Treibstoff besorgt.

Recherche legte Chat-Nachrichten offen

Dem NDR liegen eigenen Angaben zufolge Chat- und Sprachnachrichten vor, die von dem 15- und dem 19-Jährigen stammen sollen. Das Material sei dem Sender von der Plattform „Exif“ zur Verfügung gestellt worden, die seit einigen Jahren zur Neonazi-Szene recherchiert. Die Nachrichten stammen offenbar aus einer größeren Chatgruppe junger Neonazis.

Die NDR-Journalisten hätten Hinweise auf Aktivitäten der Gruppe erhalten. Als klar wurde, dass die Männer offenbar konkrete Schritte unternahmen, einen Anschlag auszuführen, sei die Polizei informiert worden. Die Polizeidirektion Lüneburg bestätigte der dpa, sie habe über einen NDR-Journalisten einen Hinweis bekommen. „Die Polizei ist diesem Hinweis intensiv nachgegangen und hat auf Grundlage ihrer Ermittlungsergebnisse mehrere Maßnahmen ergriffen.“

Mutmaßlicher Gründer bereits in U-Haft

Auch der mutmaßliche Gründer der „Terror 18“-Chatgruppe sitzt nach Angaben der Staatsanwaltschaft Rostock seit mehr als zwei Wochen in Untersuchungshaft. Sie ermittele gegen den 18-Jährigen aus der Nähe von Schwerin bislang wegen des Verdachts der Anstiftung zu einem Verbrechen. Zu der Chatgruppe sagte ein Sprecher: „Da ging es schon darum, sich gemeinschaftlich zu verabreden, Verbrechen zu begehen.“ Es handele sich um eine Gruppe mit überregionaler Beteiligung.

Die Staatsanwaltschaft Rostock prüfe zudem derzeit die Übernahme eines Verfahrens, bei dem es um beabsichtigte Brandstiftung gehen soll. Ziel sei demnach ein Schweriner Kultur- und Hausprojekt gewesen. Medien hatten zuvor über entsprechende Brandstiftungspläne im Zusammenhang mit der Gruppe „Terror 18“ berichtet.

„Verantwortungsreife“ als Bedingung für Strafverfolgung

Es ist längst nicht das erste Mal, dass eine bundesweite Razzia gegen junge, gewaltbereite Neonazis in Deutschland Aufsehen erregt. Im vergangenen Jahr hatte die Bundesanwaltschaft Mitglieder der rechtsextremistischen „Letzten Verteidigungswelle“ festnehmen lassen. Ziel der Gruppe war es demnach, durch Gewalttaten vorwiegend gegen Migranten und politische Gegner das demokratische System in Deutschland zum Zusammenbruch zu bringen.

Das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg hatte im August 2026 Haftstrafen zwischen anderthalb und fünf Jahren gegen die zum Teil noch minderjährigen Angeklagten verhängt. Aufgrund ihres jungen Alters wurde der monatelange Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt.

Wie damals bei der „Letzten Verteidigungswelle“ geht die Bundesanwaltschaft auch im aktuellen Fall davon aus, dass die Festgenommenen als Jugendliche „mit Verantwortungsreife“ handelten. Das bedeutet, dass sie zur Tatzeit reif genug waren, um das Unrecht ihrer Tat einzusehen. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass sie strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können.