Die Crew der Artemis 2 hat in den vergangenen Stunden den interessantesten Teil ihrer Reise zurückgelegt: In der Nacht hat sie den Mond umrundet und ist durch dessen Schatten geflogen. Kurz nach ein Uhr hat die Raumkapsel den am weitesten von der Erde entfernten Punkt ihrer Reise passiert, seither nähert sie sich der Erde wieder an, und mit dem US-Präsidenten haben die vier Astronauten auch noch telefoniert. In unserem Liveblog können Sie sich jederzeit über den neuesten Stand informieren. Kurz vor dem Anruf auf der „Orion“ hat Donald Trump erneut eine seiner düsteren Reden gehalten. US-Korrespondent Boris Herrmann beschreibt ein Land im Splitscreen-Modus . So eine Mondumrundung ist sehr, sehr teuer, aber immerhin muss die Nasa den Raketentreibstoff nicht an einer deutschen Tankstelle zapfen. An denen war der Sprit am Ostermontag nämlich noch teurer als am Sonntag, als er bereits teurer war als am Samstag, als er bereits teurer war als... Sie wissen schon. Die hohen Preise sind eine Folge des Kriegs in Iran. Die kürzlich eingeführte Regel, nach der Tankstellen nur einmal am Tag ihre Preise erhöhen dürfen, führt ganz offensichtlich nicht zu einer Begrenzung der Spritpreise. Wie meine Kollegen Gunnar Herrmann und Vivien Timmler berichten, diskutiert die Bundesregierung nun zum Beispiel über eine Erhöhung der Pendlerpauschale – aber bislang ohne Ergebnis. Für Fußball-Fans fast genauso wichtig wie der Spritpreis: das Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Bayern München. Aber wie besiegt man Real Madrid? Das haben sich meine Kollegen Christof Kneer und Philipp Schneider im Interview von Oliver Kahn erklären lassen , der das Kunststück als Torwart immerhin siebenmal vollbrachte. Ob's seinem alten Verein helfen wird? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Was heute wichtig ist

Trump droht Iran, während Artemis 2 Geschichte schreibt. Während vier Astronauten weiter ins All fliegen als je ein Mensch zuvor, droht der US-Präsident Iran erneut mit der „Steinzeit“. Bei einem Update zum Krieg sagt Trump, man werde das Land am Dienstagabend dem Erdboden gleichmachen, falls es davor keine Einigung gebe. Die Mondmission findet in Trumps Rede zwar keine Erwähnung, doch einige Stunden später telefoniert der Präsident mit der Crew. Zum Artikel

„Orion“ umrundet Mond – Rückflug zur Erde hat begonnen. Um 1.25 Uhr deutscher Zeit hat sich die Orion-Crew aus dem Funkschatten hinter dem Mond zurückgemeldet. „Es ist so schön, wieder von der Erde zu hören“, sagte Astronautin Christina Koch. Etwa 40 Minuten lang war das Raumschiff für das Nasa-Funksystem Deep Space Network nicht erreichbar. Zum Liveblog zur Mondmission

Selenskij schlägt Waffenruhe für Angriffe auf Kraftwerke vor. Die Ukraine hat Russland eine Teilwaffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen angeboten. „Wenn Russland bereit ist, die Angriffe auf unsere Energieanlagen einzustellen, sind wir bereit, spiegelbildlich zu antworten“, sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij in einer Videobotschaft. Der Vorschlag sei bereits an Moskau übermittelt worden. Zum Liveblog zur Ukraine

Vor der Partie gegen Real Madrid: Kompany will den Bayern die Angst nehmen. Ob der verletzte Harry Kane in Madrid kicken kann, wird man sehen, sagt der Trainer des FC Bayern am Vorabend des Hinspiels im Estadio Santiago Bernabéu. So ein Viertelfinale in der Champions League ist höhere Psychologie. Kompany betont: „Ich möchte, dass die Mannschaft keine Angst hat.“ Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Wie der Bundestag digital werden will. Mit einer neuen Digitalstrategie will der Bundestag seine Arbeitsprozesse digitalisieren: von der Cloud-Architektur bis zu einem eigenen KI-Sprachmodell. Doch die Abhängigkeit von großen Anbietern könnte bestehen bleiben. Auch wichtig: Gesundheitsministerin Nina Warken legt ihren Digitalisierungsplan vor. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Steigende Preise im Maga-Land. Ausgerechnet zu Ostern hohe Preise bei Eiern, Schokolade, Kaffee, trotz aller Trump-Wahlversprechen: Im zweiten Jahr seiner Amtszeit kämpft der US-Präsident gegen die Inflation. Diese löst er selbst mit aus durch Zölle, Krieg und Klimaleugnung. Selbst im treuen Maga-Lager mehren sich die Zweifel an seiner Wirtschaftspolitik. Zum Briefing