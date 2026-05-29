Der Börsengang von Space-X verschärft den Wettlauf in den Weltraum – und die Deutschen wollen mithalten. Deshalb sucht Bundesratspräsident Bovenschulte nun verlässliche Partner. Findet er sie in Japan?

Wer von Bremen aus in die Sterne sieht, blickt gleichzeitig in die Zukunft. Zumindest sieht das der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) so. In seiner Funktion als Präsident des Bundesrates reiste er in der vergangenen Woche nach Tokio, um den Raumfahrtstandort Deutschland und insbesondere Bremen zu bewerben. „Mehr Investitionen in die Raumfahrt sind kein Luxus, sondern eine strategische Notwendigkeit“, sagt Bovenschulte, „damit wir technologisch unabhängig werden und unsere Zukunft selbst gestalten.“