Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist tot. Er sei in der Haftanstalt der Vereinten Nationen in Den Haag gestorben, berichtete der Belgrader Fernsehsender Informer TV am Donnerstag. Mladić wurde 84 Jahre alt.

Als Kommandeur der bosnisch-serbischen Armee ordnete Mladić im Juli 1995 das Massaker an bis zu 8000 muslimisch-bosniakischen Männern und Jungen bei Srebrenica an; und er führte das Kommando bei der mörderischen Belagerung von Sarajevo. Mit diesen Verbrechen ging Mladić als „Schlächter vom Balkan“ in die Geschichtsschreibung ein.

Das Jugoslawientribunal der Vereinten Nationen in Den Haag verurteilte ihn 2021 rechtskräftig wegen Völkermords und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Mehr in Kürze auf SZ.de