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Nachruf auf Ratko MladićDer „Schlächter von Bosnien“ ist tot

Lesezeit: 5 Min.

In den 1990er-Jahren verübte die bosnisch-serbische Armee unter dem Kommando von General Ratko Mladić etliche Massaker an der muslimischen Bevölkerung in Ex-Jugoslawien.
In den 1990er-Jahren verübte die bosnisch-serbische Armee unter dem Kommando von General Ratko Mladić etliche Massaker an der muslimischen Bevölkerung in Ex-Jugoslawien.
Martin Meissner/AP Pool/dpa

Ratko Mladić organisierte den ersten Völkermord auf europäischem Boden seit der Shoah, er ließ Scharfschützen auf Frauen und Kinder schießen. Dafür wurde der Ex-Oberbefehlshaber der bosnisch-serbischen Armee als Kriegsverbrecher verurteilt. Nun ist er gestorben.

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Man kann sie sich immer wieder anschauen, diese Videoaufnahmen aus dem Juli 1995, und immer und immer wieder steigt dabei diese Frage auf, die nach jedem Kriegsverbrechen und jedem Völkermord gestellt wird und bis heute nicht wirklich beantwortet ist: Wie können Menschen so etwas tun?

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