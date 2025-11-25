Zum Hauptinhalt springen

GroßbritannienNazi-Vorwürfe gegen Nigel Farage

Lesezeit: 3 Min.

Nigel Farage redet gern davon, nach den nächsten Wahlen Premier zu werden. Nun erregen die Anschuldigungen gegen ihn große Aufmerksamkeit.
Nigel Farage redet gern davon, nach den nächsten Wahlen Premier zu werden. Nun erregen die Anschuldigungen gegen ihn große Aufmerksamkeit. (Foto: Peter Byrne/AP)

„Hitler hatte recht“: Frühere Mitschüler beschuldigen den Chef der britischen Reform-Partei, als Jugendlicher einige von ihnen rassistisch beleidigt und Nazi-Lieder gesungen zu haben.

Von Michael Neudecker, London

„Banter“ lässt sich im Deutschen übersetzen mit „Frotzelei“, jemandem „banter“ geben heißt: jemanden aufziehen, herumalbern. Und so stuft es Nigel Farage nun ein, was er in seiner Jugend zu mehreren Mitschülern wiederholt gesagt haben soll, über Jahre. „Hitler hatte recht“, „vergast sie“, „dummer Jud’“, „Sieg Heil“: Alles lang her, sagt Farage, alles „banter“.

MeinungGroßbritannien
:Labour muss aufpassen, sich nicht mitreißen zu lassen von der Dämonisierung der Flüchtlinge

SZ PlusKommentar von Michael Neudecker
