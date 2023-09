Die Polizeihochschule Nordrhein-Westfalen hat einer Dozentin nach einem Tweet über Rassismus in der Polizei voraussichtlich rechtswidrig den Lehrauftrag entzogen. Das hat das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen am Dienstag per Eilbeschluss entschieden. Bahar Aslan hatte im Mai getwittert, ihr und Freunden mache "der ganze braune Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden" Angst. Die Hochschule entzog ihr daraufhin den Lehrauftrag - dabei hätte sie positive Rückmeldungen auf Aslans Unterricht in ihre Abwägung einbeziehen müssen, so das Gericht. Aslan hatte an der Polizeihochschule seit 2022 "Interkulturelle Kompetenz" unterrichtet. Bis über die Klage im Hauptsacheverfahren entschieden ist, darf Aslan zunächst wieder lehren.