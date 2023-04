Es sei "durchaus offen" darüber gesprochen worden, schreiben die Autoren in ihrer Polizeistudie, dass vermehrt "bestimmte Personengruppen kontrolliert würden".

Von Lena Kampf und Georg Mascolo, Berlin

Da waren die Chatgruppen von Polizisten, in denen Bilder von Hitler ausgetauscht wurden, die Ermittlungen gegen Polizeibeamte wegen des Verdachts auf Volksverhetzung, die rechtsextremen Vorfälle an einer Polizeischule. Im Sommer 2020 führten all diese Meldungen zu einer grundlegenden Debatte: Handelt es sich um schändliche Einzelfälle, wie der damalige Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU es formulierte, oder hat Deutschlands Polizei ein Rassismus-Problem?