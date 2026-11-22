Vor gut sechs Jahren, im April 2020, begann vor dem Oberlandesgericht Koblenz ein wegweisender historischer Prozess. Auf der Anklagebank saßen Anwar R. und Eyad A., zwei ehemalige Mitarbeiter des syrischen Geheimdiensts. Der Vorwurf lautete auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ein aus dem Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess 1945/46 vertrauter Tatvorwurf. In Koblenz ging es um die systematische Folterung von Häftlingen in syrischen Gefängnissen, alleine in den Jahren 2011 und 2012 in mehr als 4000 Fällen, worüber mehr als 80 ehemalige Gefangene aussagten. 2022 verurteilte das Gericht Anwar R. zu lebenslänglicher Haft, Eyad A. zu vier Jahren Haft wegen Beihilfe. Dieser weltweit erste Fall wegen syrischer Staatsfolter vor dem Gericht eines anderen Landes gilt als Meilenstein des Völkerrechts und des Weltrechtsprinzips. Dass ein solches Verfahren möglich wurde, hängt mit einem Buch zusammen, das etwa 80 Jahre zuvor der polnisch-jüdische Exilant Raphael Lemkin in den USA veröffentlicht hatte und das nun, endlich, in einer deutschen Übersetzung vorliegt.