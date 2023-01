Von Georg Ismar

Boris Pistorius telefoniert auf dem Parkplatz, mehr als 15 Minuten lang. Dann eilt der erst am Tag zuvor vereidigte deutsche Verteidigungsminister, noch immer mit dem Mobiltelefon am Ohr, in den "Officers' Club" in Ramstein. Dort wird der "Neue" von Kollegen und ranghohen Militärs freundlich begrüßt, er darf zwei Plätze neben dem Gastgeber, US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, Platz nehmen.