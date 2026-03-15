Der erhöhte Flugbetrieb in Ramstein, auf der größten US-Luftwaffenbasis außerhalb der Vereinigten Staaten, ist unbestritten. Aber die Frage, ob Deutschland weiter uneingeschränkt zum Beispiel Überflugrechte für Einsätze im Zusammenhang mit den Angriffen gegen Iran erteilen soll, kommt nun auch in der Koalition von Union und SPD langsam auf. Ebenso die Frage, ob hier ein Verstoß gegen Artikel 26 des Grundgesetzes vorliegen könnte, der die Unterstützung völkerrechtswidriger Angriffskriege untersagt.