Vom Aussichtspunkt „Herrengärtchen“ aus, einem Felsvorsprung ein paar Kilometer von Ramstein entfernt, kann man sie sehen. Graue Militärflugzeuge, nebeneinander aufgereiht. Eines rollt gerade die Startbahn entlang an diesem Nachmittag im April, hebt ab. Seit dem Krieg in Iran ist viel los am Himmel über Ramstein.