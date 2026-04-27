Vom Aussichtspunkt „Herrengärtchen“ aus, einem Felsvorsprung ein paar Kilometer von Ramstein entfernt, kann man sie sehen. Graue Militärflugzeuge, nebeneinander aufgereiht. Eines rollt gerade die Startbahn entlang an diesem Nachmittag im April, hebt ab. Seit dem Krieg in Iran ist viel los am Himmel über Ramstein.
Ramstein Air Base„Ohne unsere Amerikaner würden wir wieder Kühe melken“
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Seit dem Iran-Krieg ist auf dem Militärflugplatz Ramstein viel los. Nebenan fragt sich ein ganzer Ort: Wie lange geht das noch gut mit der deutsch-amerikanischen Freundschaft?
Von Kathrin Wiesel-Lancé, Ramstein-Miesenbach
Kaiserslautern:Und jetzt fragen die Leute: „Haben Sie diesen Idioten gewählt?“
Wenn die deutsch-amerikanische Beziehung ein Zuhause hat, dann die Region Kaiserslautern. Hier kaufen Kinder Jelly Beans, hier geben US-Soldaten Basketballtraining. Cool, das waren die Amerikaner immer. Bis Trump wiederkam.
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