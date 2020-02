Eigentlich sollte Bodo Ramelow nicht dabei sein, als sich Grüne, SPD und Linke mit Abgesandten der CDU-Fraktion in Erfurt trafen, um zu beraten, wie sich das Dilemma in Thüringen auflösen lässt. Er habe kein Parteiamt, sagte Ramelow. Eine Teilnahme schloss er deswegen bis zuletzt aus. Er richtete den Fokus auf die Parteien und auf den 22-Punkte-Plan der Thüringen-CDU als mögliche Diskussionsgrundlage.

Es war das Täuschungsmanöver eines ausgefuchsten Strategen. Denn nach stundenlangen Beratungen traten am Montagabend nicht die Fraktionschefs von Rot-Rot-Grün vor die Presse. Es war Ramelow selbst, der den neuesten Plot-Twist in der Thüringen-Saga verkündete: Er verzichtet auf die erneute Kandidatur als Ministerpräsident. Stattdessen soll die CDU-Politikerin Christine Lieberknecht vorübergehend Thüringen regieren, gewählt von einem Landtag in Auflösung. Binnen 70 Tagen, so Ramelows Plan, soll es Neuwahlen geben.

Der Linkenpolitiker beweist so Verantwortungsbewusstsein und Umsicht, Eigenschaften, die die Thüringer CDU- und FDP-Fraktionen vermissen ließen. Ramelow, dem vorgeworfen wurde, ihm ginge es nur ums Ego, ist bereit zurückzustecken. Er tut das im Wissen, dass die CDU Thüringens einem Chaotenhaufen gleicht, zerstritten in der Frage, ob sie mit einer rot-rot-grünen Regierung unter Ramelow kooperieren sollte. Selbst auf die Zusage einzelner Christdemokraten, ihn bei einer weiteren Kandidatur als Ministerpräsident zu unterstützen, kann sich Ramelow nicht verlassen. Groß ist die Angst, dass es doch die AfD ist, die ihm ins Amt verhilft und das Parlament abermals lächerlich macht. Dann müsste der Linken-Politiker die Wahl ablehnen. Das Land bliebe führungslos.

Indem er seine gute Bekannte Christine Lieberknecht als neue Protagonistin einführte, hat Ramelow der CDU ein Angebot gemacht, das die nicht ablehnen kann. Als frühere Ministerpräsidentin hat sie Erfahrung, als CDU-Politikerin nichts zu verlieren. 2019 trat Lieberknecht nicht mehr zur Landtagswahl an. Sie wandte sich ab von einer Fraktion und einem Landesverband, der zuletzt nur an ihr herumgenörgelt hatte. Welch feine Ironie also, dass Lieberknecht die Thüringer CDU aus dem Dilemma befreien soll, in dem diese sich befindet.

Ramelows Akt ist nicht uneigennützig. Auch er ist getrieben. Er ist nicht von derselben Machtgeilheit besessen wie Noch-CDU-Fraktionschef Mike Mohring und Noch-Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP), als sie ihre Parteien und ganz Deutschland in die Sinnkrise stürzten. Aber das Kalkül ist klar: Umfragen zufolge scheint die AfD nicht wirklich von ihrer Machtscharade zu profitieren. Mit 24 Prozent würde sie kaum Stimmen dazugewinnen. Die Linkspartei erreicht dagegen den Rekordwert von 39 Prozent. Auch die SPD hat in den Umfragen dazugewonnen. Kein Wunder, dass auch sie erfreut auf den Vorschlag reagiert. Reicht es am Ende sogar für Rot-Rot?

Das Schicksal der CDU Thüringens wäre bei Neuwahlen besiegelt. Sie würde in Bedeutungslosigkeit abstürzen. Ramelow dagegen, der Mann, den die Christdemokraten verhindern wollten, wäre wohl der Held. Die Angst vor dieser Schmach könnte dazu führen, dass die CDU seinen Vorschlag ablehnt. Dabei gibt es kein Szenario, bei dem sie nicht verliert. Das sollte sie sich endlich eingestehen.