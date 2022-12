Von Bernd Dörries

Normalerweise müssen südafrikanische ANC-Politiker zurücktreten, weil sie bei der Vergabe öffentlicher Aufträge in die eigene Tasche gewirtschaftet haben, weil sie keine Ahnung haben von dem, was sie tun, oder keine Lust, die ihnen anvertraute Aufgabe so zu erfüllen, dass die Bürger auch etwas davon merken. Nicht selten ist es eine Mischung aus allem. Cyril Ramaphosa tritt womöglich wegen ein paar Rindern zurück. Neben seinem Amt als Präsident des Landes verbrachte er offenbar nicht wenig Zeit mit dem Züchten von Ankole-Rindern, einer seltenen Rasse, die er in Uganda kennengelernt hat. Sie werden selten gegessen, ihr Wert bemisst sich nach der Größe der Hörner, die eine Spannweite von zwei Metern erreichen können.