18. Juli 2019, 18:54 Uhr Ramallah Vorwürfe gegen Gesandten

Wegen der Zustimmung zu israelfeindlichen Kommentaren bei Twitter hat das Auswärtige Amt eine Untersuchung gegen die deutsche Vertretung in den palästinensischen Gebieten eingeleitet. Die Inhalte seien inakzeptabel, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Zuvor hatte Bild online über Vorwürfe gegen den Leiter der deutschen Vertretung in Ramallah berichtet. Über den offiziellen Account "Germany in Ramallah" (@GerRepRamallah) wurden demnach israelfeindliche und antisemitische Tweets mit "Gefällt mir"-Herzen angeklickt.