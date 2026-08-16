Um 21 Uhr am Samstag ist der Kampf gewonnen. Ralf Nolten, Landrat des Kreises Düren, und der Hürtgenwalder Bürgermeister posieren vor den Kameras und Mikrofonen und verkünden, dass die 2000 Bewohner des Dorfteils Gey zurück in ihre Häuser dürfen. „Eine aktuelle Gefahr durch den Waldbrand besteht nicht mehr“, sagt Nolten, der Chef der Kreisverwaltung. Dieses Feuer ist der vermutlich größte Waldbrand in der Geschichte Nordrhein-Westfalens. Zeitweise kämpften 1800 Menschen gegen die Flammen, vier Räumpanzer der Bundeswehr schlugen Schneisen in den Wald, zehn Hubschrauber von Polizei und Bundeswehr kippten riesige Wassertanks über dem Gebiet in der Nordeifel aus.