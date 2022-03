Raketen, die angreifende Raketen noch in der Luft unschädlich machen: Das ist das Prinzip des gesamten israelischen Abwehrsystems. Während kleinere Raketen (Foto) beim bekannten Schutzschild "Iron Dome" in der Nähe operieren, fangen größere "Arrow"-Raketen Ziele in weiterer Entfernung ab.

Von Alexandra Föderl-Schmid und Peter Münch, Tel Aviv

Diese Delegation aus Deutschland wird in Israel hochrangig empfangen. Es sind 13 Abgeordnete, für die extra ein erstklassiges Programm ausgearbeitet wurde. Ein Treffen mit Verteidigungsminister Benny Gantz ist vorgesehen, ein Armeesprecher gab den Abgeordneten am Montagvormittag ein Briefing über die Sicherheitslage. Eine israelische PR-Agentur verbreitete dann auch gleich Fotos, die Politikerinnen bei einem Selfie in einem Hubschrauber zeigen. Für heute, Dienstag, steht ein Besuch des Palmachim-Luftwaffenstützpunkts in der Nähe von Tel Aviv auf dem Programm. Dort soll den Mitgliedern des Verteidigungsausschusses das Arrow-3-System vorgeführt werden.