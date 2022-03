Von Nico Fried, Berlin

Kanzlerworte können ein politisches Thema mächtig beschleunigen. Am Sonntagabend hatte sich Olaf Scholz in der ARD-Talkshow bei Anne Will zu Berichten geäußert, die Bundesregierung erwäge den Kauf eines israelischen Raketenschutzschildes. "Das gehört ganz sicher zu den Dingen, die wir beraten, aus gutem Grund", sagte Scholz. Mit einem Zusatz machte er noch deutlich, dass es sich nicht um ein rein deutsches Projekt handeln könnte: "Wir müssen uns alle darauf vorbereiten, dass wir einen Nachbarn haben, der gegenwärtig bereit ist, Gewalt anzuwenden, um seine Interessen durchzusetzen", sagte Scholz. "Deswegen müssen wir uns gemeinsam so stark machen, dass das unterbleibt."