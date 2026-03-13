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Naher OstenIrans fliegende Schrotflinten

Lesezeit: 3 Min.

„Da kann man nur noch tapfer sein“: Die Geschosse aus den Cluster-Raketen sind so klein, dass die Luftabwehr sie nicht abschießen kann.
„Da kann man nur noch tapfer sein“: Die Geschosse aus den Cluster-Raketen sind so klein, dass die Luftabwehr sie nicht abschießen kann. Dylan Martinez/REUTERS

Über Israel gehen Raketen mit bis zu hundert kleinen Geschossen im Sprengkopf nieder. Die international geächtete Streumunition soll in der Bevölkerung Angst und Schrecken verbreiten.

Von Tomas Avenarius, Tel Aviv

Chief Superintendent Doron Lavy schaut erst auf den verbeulten Raketentank, dann auf das kleine Sprenggeschoss. Silbern und riesig der Tank, schwarz und hässlich der Sprengkopf, vier schmale Finnen unten, leicht verkohlte Spitze oben. Lavy dreht sich um, macht dann die lässige Handbewegung eines Profis. „Ich habe mit solchen Sachen seit zwanzig Jahren zu tun. Und das jeden Tag.“

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