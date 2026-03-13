Chief Superintendent Doron Lavy schaut erst auf den verbeulten Raketentank, dann auf das kleine Sprenggeschoss. Silbern und riesig der Tank, schwarz und hässlich der Sprengkopf, vier schmale Finnen unten, leicht verkohlte Spitze oben. Lavy dreht sich um, macht dann die lässige Handbewegung eines Profis. „Ich habe mit solchen Sachen seit zwanzig Jahren zu tun. Und das jeden Tag.“