24. August 2018, 20:00 Uhr Rahul Gandhi im Interview "Ich habe keinen Hass in mir"

Rahul Gandhi ist Spross der wichtigsten Politikerfamilie Indiens. Er erklärt, wieso die Politik des amtierenden Premier Narendra Modi eine faschistische Ideologie verfolgt - und warum er ihn trotzdem in die Arme schließt.

Interview von Arne Perras

Hamburg, Le Méridien, achter Stock. Blick über die Außenalster, weiße Segel leuchten im dunklen Blau. Durch die Tür der Suite "Eppendorf" tritt Rahul Gandhi, ganz in Weiß, wie die Boote im Wind. Der Blick huscht hin und her. Ein Lächeln, halb entspannt. Der indische Oppositionsführer nimmt Platz in einem grauen Sessel. Die Zeit-Stiftung hat ihn eingeladen, um später einen Vortrag für die Bucerius Summer School on Global Governance zu halten, als junger Mann hat er dieses Seminar selbst einmal ...