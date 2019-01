11. Januar 2019, 17:09 Uhr Rahaf Mohammed al-Qunun Geflüchtete Saudi-Araberin fliegt nach Kanada

Die aus Angst vor ihrer Familie geflohene Saudi-Araberin Rahaf Mohammed al-Kunun wird am Freitag von Bangkok nach Kanada fliegen.

Sie hatte sich in einem Hotel verbarrikadiert und über Twitter große Anteilnahme erhalten.

Die aus Angst vor ihrer Familie geflohene Saudi-Araberin Rahaf Mohammed al-Qunun wird am Freitag von Bangkok nach Kanada fliegen. Der Flug nach Kanada starte um 23.15 Uhr Ortszeit, also um 17.15 Uhr MEZ, sagte der Chef der thailändischen Einwanderungsbehörde Surachate Hakparn.

Die 18-jährige saudi-arabische Staatsbürgerin war mit ihrer Familie in Kuwait, als sie die Flucht ergriff. Sie wollte über Thailand nach Australien reisen, um Asyl zu beantragen. Ein Visum für Australien soll sie bereits gehabt haben. Nach eigenen Angaben ist sie vor häuslicher Gewalt geflohen. Nach ihrer Flucht informierten die Eltern die saudische Botschaft in Bangkok darüber, dass ihre Tochter ohne deren Einverständnis ins Ausland gereist sei, woraufhin der jungen Frau noch im Transitbereich am Samstagabend der Pass abgenommen wurde - offenbar von Mitarbeitern der saudischen Botschaft. Sie verbarrikadierte sich in einem Hotel und veröffentlichte im Internet Hilferufe.

Auf Twitter erhielt die junge Frau große Anteilnahme. Dort solidarisierten sich Menschenrechtsaktivisten und Politiker mit der 18-Jährigen unter dem Hashtag #SaveRahaf. Schließlich erlaubte Thailand ihr, vorübergehend im Land zu bleiben. Das UNHCR bescheinigte ihren Status als Flüchtling. Zuletzt hatte Australiens Regierung bekundet, eine mögliche Aufnahme der jungen Frau zu prüfen. Nun stellt ihr Kanada offenbar ein Visum aus.

Ihren Twitter-Account hat die 18-Jährige am heutigen Freitag überraschend abgeschaltet. Zum letzten Mal meldete sie sich mit einer etwas kryptischen Kurzbotschaft: "Ich habe einige gute Nachrichten und einige schlechte Nachrichten", erklärte sie, kurz danach war ihr Konto deaktiviert. Nach Angaben von Human Rights Watch hatte Rahaf Morddrohungen erhalten.