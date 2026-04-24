Die ganze Sache, sagt Danny Ruthenburg, sei mittlerweile schon ein bisschen irreal. „Wir sind Spielball der Geopolitik geworden“, sagt er. „Man schlittert hier von einer Krise in die nächste.“ Mal liegt das Problem in Washington, mal in Moskau, und immer müssen die Leute bei der PCK-Raffinerie zittern. Ruthenburg ist hier der Betriebsratsvorsitzende. Wie es diesmal weitergehe, das wisse er auch nicht. Niemand weiß es im Augenblick so genau.
TreibstoffversorgungMoskau dreht wieder am Ölhahn
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Kaum beschließt der Bundestag den Tankrabatt, droht den Deutschen der nächste Hammer: In einer Woche will Russland die Durchleitung kasachischen Öls nach Schwedt beenden.
Von Michael Bauchmüller, Berlin
Energiepolitik:Lasst die Spiele beginnen
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