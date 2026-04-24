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TreibstoffversorgungMoskau dreht wieder am Ölhahn

Lesezeit: 4 Min.

Alles andere als trivial: Die Raffinerie in Schwedt versorgt große Teile des Nordostens Deutschlands mit Treibstoff.
Alles andere als trivial: Die Raffinerie in Schwedt versorgt große Teile des Nordostens Deutschlands mit Treibstoff. Patrick Pleul/DPA

Kaum beschließt der Bundestag den Tankrabatt, droht den Deutschen der nächste Hammer: In einer Woche will Russland die Durchleitung kasachischen Öls nach Schwedt beenden.

Von Michael Bauchmüller, Berlin

Die ganze Sache, sagt Danny Ruthenburg, sei mittlerweile schon ein bisschen irreal. „Wir sind Spielball der Geopolitik geworden“, sagt er. „Man schlittert hier von einer Krise in die nächste.“ Mal liegt das Problem in Washington, mal in Moskau, und immer müssen die Leute bei der PCK-Raffinerie zittern. Ruthenburg ist hier der Betriebsratsvorsitzende. Wie es diesmal weitergehe, das wisse er auch nicht. Niemand weiß es im Augenblick so genau.

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