In Russland ist es nach ukrainischen Angriffen auf Ölraffinerien wieder zu Treibstoffmangel gekommen. Mindestens sechs Regionen seien betroffen, berichteten Behörden und russische Medien. Demnach kam es zu Einschränkungen beim Kraftstoffverkauf an Tankstellen. In der Nacht zum Montag wurde zudem die zweitgrößte russische Raffinerie in Kirischi im Nordwesten des Landes ins Visier genommen, wie Gouverneur Alexander Drosdenko mitteilte. In den vergangenen zwei Wochen hatte die Ukraine mindestens acht große russische Raffinerien unter Beschuss genommen. Die Angriffe wurden nach dem 30. Oktober verstärkt, da eine von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagene Waffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen zwischen Russland und der Ukraine nicht zustande gekommen war.

Wegen der Lieferengpässe führten den Angaben zufolge mehrere Regionen Rationierungen ein. In der im Nordwesten Russlands gelegenen Republik Karelien dürfen Autofahrer an den Tankstellen des Marktführers Rosneft vorübergehend maximal 30 Liter Benzin und 50 Liter Diesel tanken. Der Verkauf in Kanistern wurde demnach ganz eingestellt. Gouverneur Artur Parfentschikow erklärte auf Telegram, die Maßnahmen seien notwendig, um Hamsterkäufe zu verhindern und eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten. Ähnliche Einschränkungen wurden aus der sibirischen Republik Burjatien sowie den Regionen Sabaikalje, Nischni Nowgorod, Archangelsk, Pensa und Krasnojarsk gemeldet.

Die Angriffe auf Raffinerien beeinträchtigen die russische Produktion von Benzin und Diesel. Dies könnte auch eine Vereinbarung zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Trump über russische Dieselexporte für den Weltmarkt und in die USA erschweren. Russland hatte im Sommer nach einer ersten Welle ukrainischer Drohnenangriffe auf Raffinerien ähnliche Maßnahmen ergriffen. Damals reagierte die Regierung in Moskau mit Exportbeschränkungen für Benzin und Diesel, um die heimische Versorgung zu sichern.