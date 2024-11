EU-Kommission:Melonis Mann wirbt um Vertrauen

Von Jan Diesteldorf, Josef Kelnberger, Brüssel

Raffaele Fitto sieht dem Sturm an diesem Morgen gelassen entgegen. Der 55-jährige Italiener weiß um seine vielen Gegner im Europäischen Parlament, dem er bis vor zwei Jahren noch selbst angehörte. Fitto kennt die Zweifel an seiner Person, den Unmut auf der linken Seite des Hohen Hauses in Brüssel darüber, dass er, ein Politiker der postfaschistischen Fratelli d’Italia, in der EU-Kommission eine herausgehobene Stellung bekommen soll.