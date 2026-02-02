Die ersten Ambulanzen kamen schon im Morgengrauen. Die Rettungswagen warteten auf ägyptischer Seite vor dem Grenzübergang Rafah, um verletzte und kranke Palästinenser aus Gaza aufzunehmen, die seit Monaten und Jahren auf Behandlung warten. Es sind Menschen, denen Arme und Beine fehlen, die darauf hoffen, ihre Krebsbehandlung fortzusetzen. In Gaza wurden die meisten Krankenhäuser von der israelischen Armee zerstört.