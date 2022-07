Berüchtigter Drogenboss in Mexiko gefasst

1985 soll Rafael Caro Quintero den Mord an einem Beamten der US-Drogenpolizei angeordnet haben.

Der von den USA meistgesuchte mexikanische Drogenboss Rafael Caro Quintero ist in Mexiko gefasst worden. Dies bestätigte die Marine des nordamerikanischen Landes der Deutschen Presse-Agentur. Details zur Festnahme von Caro Quintero, der in den 1980er-Jahren wie Pablo Escobar in Kolumbien als "Narco de Narcos" ("Drogenboss der Drogenbosse") galt, gibt es noch nicht.

Caro Quintero hatte 1985 den Mord an einem Beamten der US-Anti-Drogenpolizei DEA angeordnet. Der Mitgründer des ehemaligen Guadalajara-Kartells, des ersten großen Drogen-Kartells in Mexiko, war seit 2013 auf der Flucht.

Rafael Caro Quintero hat bereits 28 Jahre seines Lebens hinter Gittern verbracht.

Damals war er nach 28 von 40 Jahren Haft überraschend wegen angeblicher Verfahrensfehler auf freien Fuß gesetzt worden. Der Oberste Gerichtshof Mexikos hob diese Entscheidung auf, da war Caro Quintero aber bereits auf der Flucht. Das Außenministerium in Washington setzte ein Kopfgeld von 20 Millionen US-Dollar auf ihn aus. Medienberichten zufolge wurde der Drogenboss nun in den Bergen in Nordmexiko von der Marine festgenommen. Zuletzt soll er das kleinere Caborca-Kartell angeführt haben.

Die Festnahme des ehemals mächtigsten Drogenbosses Mexikos findet wenige Tage nach einem offiziellen Besuch des mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador in Washington statt, bei dem er von seinem US-Kollegen Joe Biden empfangen wurde. Sie könnte als Geste des guten Willens von Mexiko gegenüber Washington interpretiert werden, nachdem es zu Spannungen in den Bereichen Sicherheit, Investitionen und Migration gekommen war.