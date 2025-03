Ende Februar 2024 wurde die mutmaßliche frühere RAF -Terroristin Daniela Klette in Berlin gefasst. Ihr wird unter anderem versuchter Mord und schwerer Raub vorgeworfen. Insgesamt geht es um 13 Überfälle auf Geldtransporter und Supermärkte. Dabei soll sie mit ihren mutmaßlichen Komplizen der dritten RAF-Generation, Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub, fast 2,8 Millionen Euro erbeutet haben.

Trotz weltweiter Fahndung konnte sich Klette mehr als drei Jahrzehnte vor den Ermittlern verstecken. Wie war ihr Leben im Untergrund? Wie wurde sie entdeckt? Und was wissen wir über Komplizen? Darüber berichten im Recherechepodcast "Das Thema" Sebastian Erb vom SZ-Investigativ-Team und Christoph Koopmann, Experte für Innere Sicherheit der SZ-Politikredaktion. Sie haben gemeinsam Klettes Leben in Berlin mit Lena Kampf sowie Kollegen vom NDR und WDR recherchiert.

Ihre Recherchen zeigen, wie Klette unter falschem Namen ein unauffälliges Leben in Berlin führte, bis sie durch Fotos in sozialen Medien und einen Podcast-Beitrag schließlich von den Behörden identifiziert wurde. Erb und Koopmann beleuchten zudem die Taten, die Klette und ihren beiden flüchtigen Komplizen vorgeworfen werden: Dazu gehören neben den Raubüberfällen zur Finanzierung ihres Lebens im Untergrund auch mutmaßliche Morde und Anschläge in den 1980er und 1990er Jahren. Die beiden Redakteure geben einen umfassenden Überblick über die Geschichte der Rote Armee Fraktion, das Leben Klettes im Untergrund und die aktuellen Ermittlungen gegen sie. Zum Weiterlesen:

Die Reportage über Daniela Klettes Leben im Untergrund lesen Sie hier.

