Im Prozess gegen die ehemalige Linksterroristin Daniela Klette sagt der Fahrer eines Geldtransporters aus, der von maskierten Bewaffneten überfallen wurde. Monatelang litt er danach an Albträumen. Doch war die Angeklagte bei der Tat dabei oder nicht?

Von Ulrike Nimz und Jana Stegemann, Celle

Als Klaus I. nach draußen blickt, sieht er die Waffe, eine Kalaschnikow vermutlich. Direkt in die Mündung habe er geschaut, sagt der Zeuge. Nur eine Windschutzscheibe trennt den Fahrer des Geldtransporters von dem maskierten Bewaffneten, der habe gerufen: „Die Zweite geht durch.“ In einen Vorderreifen des gepanzerten Wagens hatte er schon geschossen. „Ich habe nur gebetet, dass die Scheiben die Kugeln abhalten“, sagt Klaus I. Doch das Fenster splittert, ein Projektil schlägt in die Rückenlehne des Fahrersitzes ein.