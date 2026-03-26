Der Generalbundesanwalt hat nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR beim Oberlandesgericht Frankfurt Anklage gegen das ehemalige RAF-Mitglied Daniela Klette erhoben. Die 67-Jährige muss sich – sofern die Anklage eröffnet wird – demnach für drei Attentate aus den frühen 1990er-Jahren verantworten, an denen sie zunächst als Teil der „Kämpfenden Einheit Febe Elizabeth“ und später als Mitglied der Kommandoebene der linksterroristischen „Rote Armee Fraktion“ (RAF) beteiligt gewesen sein soll. Der Generalbundesanwalt wirft Klette unter anderem versuchten Mord in 23 Fällen, die Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion sowie erpresserischen Menschenraub vor. Wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung kann Daniela Klette nicht mehr belangt werden. Diese ist seit 2018 verjährt, 20 Jahre nachdem sich die RAF 1998 für aufgelöst erklärt hatte.